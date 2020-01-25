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İç Anadolu'dan Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 25.01.2020 00:25 | Son Güncelleme

İç Anadolu'dan Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi

İç Anadolu'dan Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi

KAYSERİ (AA) - Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri'den, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ'a UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri gönderildi.

Kırşehir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 personelden oluşan 3 ambulans ve 2 UMKE'nin Elazığ’a sevk edildiğini belirtti.

Niğde Sağlık Müdürlüğü de bölgeden gelen talep doğrultusunda 7 kişiden oluşan UMKE ve 112 Acil Servis ekibini bölgeye gönderdi.

Sivas'tan ise 20 kişiden oluşan 112 Acil Servis, UMKE ve AFAD ekibi bölgeye hareket etti. Ayrıca bölgeye seyyar sağlık çadırı da sevk edildi.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de talepler doğrultusunda 1 ambulans ile 11 kişiden oluşan 2 UMKE'nin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

- İnşaat mühendisi ve teknikerlerden oluşan 20 kişilik ekip gönderildi

Yozgat Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, talep doğrultusunda inşaat mühendisi ve teknikerlerden oluşan 20 kişilik ekibi Elazığ'a sevk ettiklerini bildirdi.

Kayseri'de ise Büyükşehir Belediyesi 2 iş makinesi ve 4 personel, itfaiye 3 araç ile 8 personel, AFAD 2 araç ile 12 personel, İl Sağlık Müdürlüğü 3 ambulans ile 9 personel, sivil toplum kuruluşları da 3 araç ile 8 personeli bölgeye gönderdi. Ayrıca 20'nin üzerinde UMKE ekibi de bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için yola çıktı.

Kırıkkale Sağlık Müdürlüğü, Elazığ'daki deprem bölgesinde görev yapmak üzere 2 ambulans, UMKE aracı ile 11 personel görevlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Deprem Elazığ Nevşehir

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