İç borç çevirme oranı haziranda yüzde 179,6 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, haziran ayında 12,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 22,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.

Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise haziranda yüzde 179,6 oldu.

