İç borç çevirme oranı haziranda yüzde 179,6 oldu

Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 verilerine g\u00f6re, haziran ay\u0131nda 12,5 milyar liral\u0131k i\u00e7 bor\u00e7 servisine kar\u015f\u0131l\u0131k, 22,4 milyar liral\u0131k i\u00e7 bor\u00e7lanma ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\nBakanl\u0131\u011f\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 toplam i\u00e7 bor\u00e7 \u00e7evirme oran\u0131 ise haziranda y\u00fczde 179,6 oldu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Tatil sezonunu a\u00e7t\u0131! \u00dcnl\u00fc oyuncudan cesur pozlarKuaf\u00f6r ve berberlere hijyen destek paketi