ICA, ASECAP Days 2023’ün Türkiye’de düzenlenmesi için adaylık sürecini başlattı

İSTANBUL (AA) - ICA, Avrupa özel otoyol işletmecilerini bir araya getiren ASECAP Days Zirvesi’nin 2023'te Türkiye’de düzenlenmesi için adaylık sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ICA, Avrupa Ücretli Yol ve Altyapı Operatörleri Birliği’nin (ASECAP) her yıl düzenlediği "ASECAP Days" etkinliğinin 2023'te Türkiye’de düzenlenmesi için geçen haziranda Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen ASECAP Genel Kurulu ve Sürdürülebilirlik Forumu’nda adaylık sürecini başlattı.

Her yıl farklı bir Avrupa şehrinde düzenlenen ASECAP Days etkinliği, birliğin yıllık toplantısını ve o yıla özel belirlenen tema çerçevesinde oturumları içeriyor.

Türkiye’nin adaylığı kasımda Brüksel’de gerçekleşecek ASECAP Days 2022 Zirvesi’nde kesinleşecek. Brüksel’de gerçekleşecek zirvenin temasını ise karbonsuzlaşma ve ekonomik daralmada karayolları lojistiğinin karşılaşacağı zorluklar oluşturuyor.

- "Cumhuriyetimizin 100. yaşında otoyolların geleceği ülkemizde konuşulacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, ASECAP’a Türkiye’den tam üye olarak kabul edilen ilk ve tek şirket olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ASECAP Avrupa’daki özel otoyol işletmecilerini buluşturan çok önemli ve değerli bir uluslararası platform niteliği taşıyor. Biz de ICA olarak hem ülkemizi hem de sektörümüzü ASECAP bünyesinde en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz haziran ayında Lizbon’da düzenlenen ASECAP Genel Kurulu ve Sürdürülebilirlik Forumu’na katılarak sektörümüzün uluslararası alandaki bu en önemli etkinliğinin Cumhuriyetimizin 100. yaşında Türkiye’de düzenlenmesi için aday olduk ve bunun için gereken başvuru sürecini başlattık. Ayrıca iklim değişikliği ile mücadele konusunda attığımız adımları ve yapılan çalışmaları paylaştık. Altyapı işletmecileri için önem arz eden sürdürülebilirlik konusundaki adımlarımız, ASECAP Days 2023’ün Türkiye’de düzenlenmesi için gerekli altyapıyı oluşturuyor. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Avrupalı sektör temsilcilerinin İstanbul’da buluşması ve özel otoyol işletmeciliği sektörünün geleceğinin ülkemizde konuşulması."

Avrupa özel otoyol işletmecilerini bir araya getiren ASECAP Days'de, otoyol işletmeciliği alanında en üstün güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik hedefleriyle geliştirilen otoyol ulaşım teknolojileri ve trendleri masaya yatırılıyor.

Türkiye’nin otoyol ve altyapı işletmeciliğindeki başarılarını dünyaya tanıtmayı hedefleyen ICA, 2017'de ASECAP'a Türkiye’den tam üye olarak kabul edilen ilk ve tek şirket olarak tescillendi. ICA aynı zamanda birliğin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan bir ülkeden katılan tek üyesi oldu.

