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Icardi'den müjdeli haberi beklerken, yedek golcü bulundu! Okan Buruk Simon Banza'ya onay verdi

30.06.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde tek gündemi Icardi olan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer atağı geldi. Sarı-Kırmızılılar Arjantinli yıldızdan gelecek müjdeli haberi beklerken, yedek golcüsünü buldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer temasları sürerken, öncelikli bölgelerden biri de forvet... Geride bıraktığımız sezonun yıldızı Mauro Icardi'nin durumu henüz netleşmezken, Bafetimbi Gomis takıma veda etmişti.

OKAN HOCA ONAYI VERDİ

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Sarı-Kırmızılılar Arjantinli yıldızdan gelecek müjdeli haberi beklerken, yedek golcüsünü buldu. Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Simon Banza için teknik direktör Okan Buruk'tan onay çıktı.

47 MAÇTA 14 GOL 10 ASİST

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Braga forması giyen 26 yaşındaki golcü Portekiz ekibin 47 maçta forma giyerken, bu müsabakalarda rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısı gösterdi. Simon Banza takım arkadaşlarına da 10 gol pası verdi.

Simon Banza'nın Braga ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.


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