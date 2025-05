Icardi'den Muslera'ya özel mesaj! Kupa fotoğrafının altına yazdı...

Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptanı Fernando Muslera'nın ülkesine döneceği konuşulurken, takım arkadaşlarından peş peşe mesajlar geldi.

TORREIRA'DAN VEDA GİBİ PAYLAŞIM

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Galatasaray'a transferinde büyük destek gördüğü Muslera için kupa finali sonrası duygusal bir paylaşım yaptı. Torreira, "Seninle her an özel, kardeşim. Her şey için teşekkürler. Sonuncusu için gidiyoruz!" sözleriyle veda gibi bir mesaj paylaştı.

ICARDI'DEN MUSLERA'YA MESAJ

Mauro Icardi ise sosyal medyada Muslera'ya seslenerek, "Bir yıl daha kal!" mesajını yayınladı. Bu paylaşım, kısa sürede taraftarlardan büyük ilgi gördü ve beğeni rekoru kırdı.