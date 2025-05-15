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Icardi'den Muslera'ya özel mesaj! Kupa fotoğrafının altına yazdı...

Galatasaray'da kazandığı kupalara bir yenisini daha ekleyen tecrübeli eldiven Fernando Muslera'nın paylaşımına Mauro Icardi'den ilginç bir yorum geldi. İşte detaylar...

Icardi'den Muslera'ya özel mesaj! Kupa fotoğrafının altına yazdı...
Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptanı Fernando Muslera'nın ülkesine döneceği konuşulurken, takım arkadaşlarından peş peşe mesajlar geldi.

TORREIRA'DAN VEDA GİBİ PAYLAŞIM

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Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Galatasaray'a transferinde büyük destek gördüğü Muslera için kupa finali sonrası duygusal bir paylaşım yaptı. Torreira, "Seninle her an özel, kardeşim. Her şey için teşekkürler. Sonuncusu için gidiyoruz!" sözleriyle veda gibi bir mesaj paylaştı.

ICARDI'DEN MUSLERA'YA MESAJ

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Mauro Icardi ise sosyal medyada Muslera'ya seslenerek, "Bir yıl daha kal!" mesajını yayınladı. Bu paylaşım, kısa sürede taraftarlardan büyük ilgi gördü ve beğeni rekoru kırdı.

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