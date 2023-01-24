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Icardi hakkında ortalığı ayağa kaldıracak iddia! İspanyol basını olay ateşlendirdi! Sergio Ramos'un eşine...

24.01.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Antalyaspor maçının ardından İstanbul'dan apar topar ayrılarak dikkatleri üzerine çekmişti. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Icardi, yaptığı paylaşımlarla İstanbul'dan ayrıldığını takipçileriyle paylaşmıştı. Bu olaydan kısa süre sonra İspanyol basınında ortalığı ayağa kaldıracak cinsten bir iddia ortaya atıldı. Wanda Nara ile ayrılan Icardi'nin Sergio Ramos'un eşi Pilar Rubio ile ilgilendiği öne sürüldü.

Icardi hakkında ortalığı ayağa kaldıracak iddia! İspanyol basını olay ateşlendirdi! Sergio Ramos'un eşine...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da attığı gollerin yanında sosyal hayatında da kendinden söz ettiren Icardi için ortaya atılan iddia herkesi şaşkına çevirdi. Sergio Ramos'un eşi Pilar Rubio ile ilgilendiği konuşulan Icardi'nin yaptığı hamle ortaya çıktı.

TÜM FOTOĞRAFLARINI SIRA SIRA BEĞENDİ

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Instagram'ı aktif olarak kullanan yıldız oyuncu, Pilar Rubio'nun fotoğraflarını sıra sıra beğendi. Bu olay İspanyol basınının dikkatinden kaçmadı. Icardi'nin Rubio'ya özel mesaj attığını da iddia eden İspanyollar ortalığı kızıştırdı.

INSTAGRAM HESABINDAN TAKİBE ALDI

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Fotoğraflarını beğenmesinin ardından Pilar Rubio'yu takibe alan Icardi, haberlerin yapılmasının ardından apar topar takipten çıktı.


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