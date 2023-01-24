Icardi hakkında ortalığı ayağa kaldıracak iddia! İspanyol basını olay ateşlendirdi! Sergio Ramos'un eşine...

Galatasaray'da attığı gollerin yanında sosyal hayatında da kendinden söz ettiren Icardi için ortaya atılan iddia herkesi şaşkına çevirdi. Sergio Ramos'un eşi Pilar Rubio ile ilgilendiği konuşulan Icardi'nin yaptığı hamle ortaya çıktı.

TÜM FOTOĞRAFLARINI SIRA SIRA BEĞENDİ

Instagram'ı aktif olarak kullanan yıldız oyuncu, Pilar Rubio'nun fotoğraflarını sıra sıra beğendi. Bu olay İspanyol basınının dikkatinden kaçmadı. Icardi'nin Rubio'ya özel mesaj attığını da iddia eden İspanyollar ortalığı kızıştırdı.

INSTAGRAM HESABINDAN TAKİBE ALDI

Fotoğraflarını beğenmesinin ardından Pilar Rubio'yu takibe alan Icardi, haberlerin yapılmasının ardından apar topar takipten çıktı.



