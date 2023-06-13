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Icardi'nin eşi Wanda Nara yaptı yapacağını! Galatasaray taraftarından mesaj yağıyor

13.06.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'daki performansıyla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmasının yanında karakteriyle de taraftarın sevgisini kazanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi kadrosuna katabilmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a golcü oyuncunun eşi Wanda Nara'dan sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Icardi'nin eşi Wanda Nara yaptı yapacağını! Galatasaray taraftarından mesaj yağıyor
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da bu başarının baş mimarlarından Mauro Icardi'nin bonservisi alınmaya çalışılırken, henüz bu transfere dair net bir gelişme yaşanmış değil.

Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezonun tamamlanmasıyla kiralık sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız için tüm imkanları seferber edilirken, Icardi'yi isteyen tek kulüp Galatasaray değil... Bu transferde Avrupa devleriyle rekabete hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'ın karşısına bir de Suudi Arabistan'da devlet destekli futbol kulüpleri, eklenmiş durumda.

ARABİSTAN İDDİASI...

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Geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldıza sözlü olarak senelik 20-30 milyon Dolar bandında transfer teklifleri geldiği ortaya çıkarken, Icardi'nin henüz bu tekliflere olumlu veya olumsuz bir cevap vermediği ve süre istediği iddia edilmişti.

ARABİSTAN'A KAPILARI KAPATTI

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Bu gelişmeler Galatasaray taraftarını korkuturken, TYC Sport'un haberine göre; Icardi'nin eşi Wanda Nara Arap ekiplerine kapıyı kapattı. Icardi'nin Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan Nara, Arabistan ekiplerinden gelen teklifler sonrası "Mauro, önümüzdeki sezon Avrupa'da kalacak. Arabistan'da yaşayamayız." ifadelerini kullandı.

O MESAJI PAYLAŞTI

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Twitter'daki bir Galatasaray hesabının kendisi için yazdığı "Bizimle kal, sizi çok seviyoruz" mesajını paylaşan Nara, bir anlamda Suudi kulüplerine sırtını dönerken, taraftardan Nara'ya mesaj yağdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

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Öte yandan Le10Sport'ta aktarılan haberde, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği de gelen bilgiler arasında.


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