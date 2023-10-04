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Icardi'nin golü sonrası sevinen taraftar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı!

04.10.2023 10:29 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2’nci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United’ı 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip puanını 4'e yükseltirken, Manchester United 2'nci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Icardi'nin galibiyeti getiren golü sonrası paylaşılan bu video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2’nci maçında dün İngiltere’de karşılaştığı Manchester United’ı 3-2’lik skorla yenen Galatasaray'da moraller bir hayli yerinde. Taraftarların büyük mutluluk yaşadığı o anlardan yapılan bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

ICARDI'NİN GOLÜ SONRASI TRİBÜNE ÇEVİRDİLER

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Galatasaraylı taraftarlar, yaşadıkları sitede Icardi'nin golünü hep birlikte kutladı. Stadyumda bulunan anonsçu rolüne giren sarı-kırmızılı taraftarlar, golün anonsunu yaparak civardaki tüm evlere seslendi. Diğer evlerden de kendisine cevap gelmesiyle birlikte ilginç bir ortam oluştu. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

AVRUPA'DA 4. KEZ ATTI

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Avrupa'da bu sezon 6. maçında 2 asistin yanında 4. golünü kaydeden Icardi, toplamda 13 maçta 11 gole ulaşmış oldu.

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