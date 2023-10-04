Icardi'nin golü sonrası sevinen taraftar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2’nci maçında dün İngiltere’de karşılaştığı Manchester United’ı 3-2’lik skorla yenen Galatasaray'da moraller bir hayli yerinde. Taraftarların büyük mutluluk yaşadığı o anlardan yapılan bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

ICARDI'NİN GOLÜ SONRASI TRİBÜNE ÇEVİRDİLER

Galatasaraylı taraftarlar, yaşadıkları sitede Icardi'nin golünü hep birlikte kutladı. Stadyumda bulunan anonsçu rolüne giren sarı-kırmızılı taraftarlar, golün anonsunu yaparak civardaki tüm evlere seslendi. Diğer evlerden de kendisine cevap gelmesiyle birlikte ilginç bir ortam oluştu. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

AVRUPA'DA 4. KEZ ATTI

Avrupa'da bu sezon 6. maçında 2 asistin yanında 4. golünü kaydeden Icardi, toplamda 13 maçta 11 gole ulaşmış oldu.

