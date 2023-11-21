Icardi'nin yakın dostundan itiraf! ''Asla buna katlanamaz''

Galatasaray'da gösterdiği performansla şimdiden efsaneler arasına giren Icardi için yakında arkadaşından açıklamalar geldi.

"KENDİSİ ÇOK KOMİK VE EĞLENCELİDİR"

Nones, "Mauro'yu çok iyi tanıyorum ve onun son derece duyarlı bir adam olduğunu düşünüyorum. İyi ve sakin bir insan. Markalarla ve gösterişle ilgilenmiyor. Mütevazı bir insan. Ayrıca kendisi çok komik ve eğlencelidir." dedi.

"WANDA'YA BUZDOLABINI BOŞALTTIĞINI GÖRDÜM"

Sözlerine devam eden Nones, "Mauro, asla kötü kokulara dayanamaz. 'Ozmofobi' adını koyduğu fobi yüzünden Icardi'nin, Wanda'ya buzdolabını boşalttığını gördüm. Asla katlanamayacağı şeylerin başında bu geliyor." ifadelerini kullandı.





