Icardi yine gündemde! Maçın ardından öyle bir şey paylaştı ki...

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı.

Mücadelenin 49. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı. Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

ÖYLE BİR ŞEY PAYLAŞTI Kİ...

Galatasaray takımının Pazar gününü izinli geçireceği öğrenildi. Icardi'nin ise özel izin alarak Pazartesi günü de izin almasının ardından maçtan hemen sonra İstanbul'dan ayrılması sosyal medyada gündem oldu. Uçaktayken yaptığı paylaşımlarla kendinden yine söz ettiren Icardi, yanlışlıkla bir ''Irz düşmanı'' yazılı bir görsel paylaştı.

KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Arkadaşlarının kendisini uyarmasının ardından bu paylaşımı hemen kaldıran Icardi, sosyal medyada gündeme oturdu.



