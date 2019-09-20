İçi de dışı gibi kırmızı elmaya coğrafi işaret tescili

Kentte, son yıllarda üretim sahası daralan içi ve dışı kırmızı elma türünün üretiminin artırılması amacıyla 2,5 yıl önce başlatılan tescil çalışmaları olumlu sonuç verdi.

Posof Belediyesi ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu meyve "Posof-Badele elması" olarak tescil edildi.

BÖLGE İÇİN KAZANÇ KAPISI

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci yaptığı açıklamada, Ardahan'ın Damal bebeği ve çiçek balından sonra üçüncü ürününü tescil ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ardahan'a ait tüm ürünleri tescil ettirmek istediklerini belirten Demirci, "Tescillenen içi dışı kırmızı elma bölgemiz için önemli bir kazanç kapısı olacak. Geçmişteki 'baklava bizim mi Yunanistan'ın mı?' gibi sorunları yaşamamak adına kendimize ait olan ürünleri coğrafyamız adına tescil ettirmek istiyoruz." dedi.

Demirci, Posof-Badele elmasına yönelik denetimlerin olacağını, bu denetimlerin Oda, Posof Belediyesi, Ardahan Üniversitesi ile Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacağını dile getirdi.