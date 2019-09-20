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İçi de dışı gibi kırmızı elmaya coğrafi işaret tescili

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2019 12:27 | Son Güncelleme

İçi de dışı gibi kırmızı olan elmalar, değişik görüntüsüyle ilgi odağı oldu. İçi ve dışı kırmızı elma nerede yetişir diye merak ediyorsanız hemen cevaplayalım; bu enfes elmaların ana yeri Ardahan'ın Posof ilçesidir. Rengiyle dikkatleri üzerine toplayan elma, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Kentte, son yıllarda üretim sahası daralan içi ve dışı kırmızı elma türünün üretiminin artırılması amacıyla 2,5 yıl önce başlatılan tescil çalışmaları olumlu sonuç verdi.

Posof Belediyesi ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu meyve "Posof-Badele elması" olarak tescil edildi.

BÖLGE İÇİN KAZANÇ KAPISI

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci yaptığı açıklamada, Ardahan'ın Damal bebeği ve çiçek balından sonra üçüncü ürününü tescil ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ardahan'a ait tüm ürünleri tescil ettirmek istediklerini belirten Demirci, "Tescillenen içi dışı kırmızı elma bölgemiz için önemli bir kazanç kapısı olacak. Geçmişteki 'baklava bizim mi Yunanistan'ın mı?' gibi sorunları yaşamamak adına kendimize ait olan ürünleri coğrafyamız adına tescil ettirmek istiyoruz." dedi.

Demirci, Posof-Badele elmasına yönelik denetimlerin olacağını, bu denetimlerin Oda, Posof Belediyesi, Ardahan Üniversitesi ile Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacağını dile getirdi.

BURADA ÜRETİLEN HER ÜRÜN DOĞAL

Kentin göç sorununa dikkati çeken Demirci, şunları kaydetti:

"Bize ait ürünlerin tesciliyle bölgede devam eden göç önemli ölçüde duracak, buna inanıyoruz. Posof'un geleceğinin bunda olduğunu düşünüyoruz. Ardahan suni gübre kullanılmayan, sanayisi olmayan ve havası temiz olan bir il. Böyle bir coğrafyaya sahibiz. Burada üretilen her ürün doğal ve gelecek vadediyor. Buradaki her ürün coğrafi işareti hak ediyor. Ardahan'da binden fazla bitki örtüsü var ve bunların çoğu endemik. Ardahan çiçek balı da bundan dolayı coğrafi işaret aldı. Dünyanın organiğe ve doğala geçtiği bir süreçte biz mevcut durumumuzu koruyoruz." Demirci, bölgenin temiz havasının burada yetiştirilen ürünler için çok büyük bir değer olduğunu da sözlerine ekledi.

İÇİ DIŞI KIRMIZI ELMANIN FAYDALARI İSE;
Olgunlaştıkça içinin de tıpkı dışı gibi kırmızıya dönüşen elmaların şeker hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Dişlerin temizlenmesine katkıda bulunan bu elmalar, ağızdaki bakterileri öldürebiliyor.
Eğer kabızlık sorunu çekiyorsanız, bu elmaları yiyerek bağırsak hareketlerini hızlandırabilirsiniz. Yemeklerin daha hızlı bir şekilde sindirilmesine yardımcı olan elmalar, kandaki kolesterol miktarını da düzene sokuyor.

İçi de dışı gibi kırmızı elmaya coğrafi işaret tescili

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Anahtar Kelimeler:
içi ve dışı kırmızı elma ardahan elması yöresel yiyecekler

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