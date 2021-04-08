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İçi sürprizli lezzet! Bu köfte tarifi ezber bozacak

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
08.04.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster tavada ya da fırında olsun her yörenin enfes köftelerine aşinayız, ayıla bayıla da yiyoruz. Bugün sizin için klasiklerin dışına çıktık bu köftenin içine nefis lezzetler koyduk. İşte akşam yemeğine değişik tarif arayanlara patlıcan harçlı köfte tarifi.

Bu köfte, içindeki közlenmiş patlıcan ve kaşar rendesi sayesinde gerçekten ağız sulandırıyor. Misafir sofralarınızda ya da akşam yemeklerinizde değişiklik olsun diyorsanız mutlaka bu köfte tarifimizi de değerlendirmelisiniz.

Malzeme Listesi

250 gr köftelik az yağlı dana kıyma
1 adet yumurta
1 adet orta boy rendelenmiş soğan
2 diş rendelenmiş sarımsak
3 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon
1 tatlı kaşığı kekik
150 gr közlenmiş patlıcan salatası
göz kararı rendelenmiş kaşar peyniri
göz kararı çarliston biber
göz kararı çeri domates

(4 Kişilik - 35 dakika)

Hazırlanışı

Adım 1
Kıyma, galeta unu, yumurta, rendelenmiş soğan ve sarımsak, tuz ve baharatları derin bir kase içerisinde iyice yoğurun.

Adım 2
Köfteden bir parça alıp yuvarlayın ve poğaça yapar gibi elinizde ya da tezgahta açıp içine közlenmiş patlıcan ve kaşar rendesi koyarak kapatın.

Adım 3
Döküm tavada arkalı önlü kızartın. Aynı zamanda çeri domatesleri ve çarliston biberleri de kızartın.

Adım 4
Yeşillikler eşliğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Püf Noktası
Hazırladığınız köfteleri kızartmaya geçmeden önce uçlarını bastırın ki pişerken açılmasın.

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