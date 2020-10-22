YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'da

VAN HABERLERİ  | 22.10.2020 23:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'da

VAN (AA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Erdil’i, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa, Ali Özvan, Halil İbrahim Ateş ve Esiner Çetin karşıladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüşen Erdil, belediye çalışmaları hakkında yapılan sunumu dinledi.

Meclis toplantı salonunda ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediyesi meclis üyeleriyle bir araya gelen Erdil daha sonra kentten ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Kayserispor’a sevindirici haber
Kayserispor’a sevindirici haber
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
Türk mutfağının lezzetleri İzmit’te buluştu
Türk mutfağının lezzetleri İzmit’te buluştu
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Keskin’den Vali Şentürk’e veda ziyareti
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Keskin’den Vali Şentürk’e veda ziyareti

Van Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:16
Öğle
11:56
İkindi
14:57
Akşam
17:26
Yatsı
18:43

Van Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İpekyolu Belediyesi spor akademisi açtı
İpekyolu Belediyesi spor akademisi açtı
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.