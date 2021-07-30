YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda inceleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda inceleme

30.07.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda inceleme

MERSİN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangını bölgesinde incelemede bulundu.

İnce, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti, burada ilgililerle toplantı yaptı.

Daha sonra ilçedeki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulunan İnce, çalışmalar hakkında Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'dan bilgi aldı.

İnce, Yenikaş Mahallesi'nde evleri zarar gören aileleri de ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vatandaşların talep ve isteklerini de dinleyen İnce, devletin yapılması gerekenlerin en kısa sürede yerine getireceğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı İnce, mahalledeki çocuklarla da kısa süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurunPatronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurun
PARTNER"Haydi, annemize gidelim!""Haydi, annemize gidelim!"
GÜNCELLEME 3 - Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyorGÜNCELLEME 3 - Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:38
Öğle
12:53
İkindi
16:41
Akşam
19:58
Yatsı
21:26

Mersin Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.