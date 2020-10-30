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İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Mehmet Ersoy, Denizli’de toplantıya katıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.10.2020 19:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Mehmet Ersoy, Denizli’de Asayiş Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Mehmet Ersoy, Denizli’de Asayiş Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Mehmet Ersoy’u makamında ağırladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Mehmet Ersoy, Vali Ali Fuat Atik’in başkanlığında ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Selami Hüner, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık’ın katılımıyla Valilik toplantı salonunda, Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Vali Ali Fuat Atik, güvenlik güçlerimizce halkın güvenliği ve huzuruna yönelik Denizli’de yapılan çalışmalar, korona virüs pandemisiyle etkin mücadele hakkında Bakan Yardımcısı Vali Mehmet Ersoy’a bilgi verdi. İl Jandarma Komutanı ile İl Emniyet Müdürü, asayiş ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı sunum gerçekleştirdiler.

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