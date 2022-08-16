İçişleri Bakanı Soylu, AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu:

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tendürek Dağı çok uzun yıllar sonra ilk kez terörden arındırıldı." dedi.

Bakan Soylu, İstanbul'da katıldığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) düzenlenen "Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni" sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eren-32 Abluka Operasyonu ile ilgili konuşan Soylu, operasyon kapsamında bundan 2 gün önce 3 teröristin birisinin ölü, ikisinin yeşil kategoride sağ olarak ele geçirildiğini söyledi.

Soylu, "Hakikaten bunu bildirirken de bir orantısız güç kullandığımızı söylemiştik. Ardından istihbarata devam ederek ele geçirdiğimiz teröristlerin de yer göstermeleri neticesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Tendürek Dağı çok uzun yıllar sonra ilk kez terörden arındırıldı. Elbette onu öyle tutmak da bir sorumluluktur. Onu öyle yapacağız. Peki onu tutmak için ne yapacağız? Yaklaşık geçen kıştan hemen önce Tendürek Dağı'nın en tepesine bir üs bölgesi kuruyoruz." diye konuştu.

Üs bölgesinin yolunun yapıldığını, kurulma çalışmalarının tamamlandığını aktaran Soylu, üs bölgesinin yapımının 1 buçuk, 2 ay içerisinde biteceğinin bilgisini verdi.

Bakan Soylu, Tendürek Dağı'nın sadece teröristle mücadelede değil, aynı zamanda çok hakim bir bölge olduğuna işaret ederek, "Bütün gerek göçmen kaçakçılığı olsun, gerek sınırdaki kaçakçılıklar olsun, sınır aşan kaçakçılıklar olsun, gerekse de uyuşturucu kaçakçılığı olsun bütün bunları engelleyebilecek çok güçlü bir üs bölgesini her yere hakim olan bir bölgeyi de orada tuttuk." diye konuştu.

Hatay'dan Adıyaman'a kadar olan Amanoslar'ın tamamen terörden temizlendiğini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Türkiye'mizin önemli bir bölgesini daha temizlenme haberini inşallah milletimize vermek nasip olur. Hem içeride hem de dışarıda Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün kabiliyetiyle, bütün kapasitesiyle büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Milletimiz bize itimat etsin. İnşallah Cumhuriyetin 100. yılında içeride tek bir terörist kalmadığı haberini milletimize vereceğiz."



