YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İçişleri Bakanı Soylu: "Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi"

İçişleri Bakanı Soylu: "Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi"

ANKARA HABERLERİ  | 04.12.2020 12:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükür. Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi." ifadelerini kullandı.

Projeye ait fotoğrafları da paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı. Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilere, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize, terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:47
Öğle
12:44
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Ahiler Eczanesi
Cankaya
Deva Eczanesi
Cankaya
Hülyam Eczanesi
Cankaya
İlkem Eczanesi
Cankaya
Laçin Eczanesi
Cankaya
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
Övgü Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.