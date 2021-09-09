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İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da taziye ziyaretlerinde bulundu

09.09.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da taziye ziyaretlerinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde taziye ziyaretlerinde bulundu.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gelen Soylu, helikopterle Patnos'a geçerek, bir süre önce babası Kerem Dinç'i kaybeden AK Parti İlçe Başkanı Tekin Dinç ile yakınlarına, taziyeevinde başsağlığı diledi.

Daha sonra beraberindekilerle Ürküt köyüne giden Soylu, hayatını kaybeden Burhan Varol'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından Soylu, AK Parti Patnos ilçe binasına geçerek partililerle toplantı yaptı.

Bakan Soylu, parti binası önünde bekleyen Kadın Kolları üyeleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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