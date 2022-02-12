İçişleri Bakanı Soylu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti:

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, el birliğiyle bölge coğrafyasına huzuru yansıtan bir ülke olmayı istediklerini söyledi.

Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in işini bilen ve milletin hizmetkarı olan bir ekibe sahip olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in hem şanına hem unvanına hem tarihine hem de bugününe yakışan bir hizmetkarlık anlayışı gördüklerini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Biz buna nasıl katkı verebiliriz ve bu hizmetkarlık anlayışına nasıl layık olabiliriz düşüncesindeyiz. Bugün bütün arkadaşlarımızla buradayız. İnanıyorum ki Gaziantep'teki bu güzel insanlara bu asil şehrin insanlarına dünyanın en güvenli şehri yakışır. Onun için bu şehirde yaşayanların emirlerinde olduğumuzu, gücümüzün son damlasına kadar da bu konuda ortaya koyacağımız iradeyi bir kez daha sizin ve bütün arkadaşlarımızın huzurunda belirtmek isteriz. Ama Allah bizi mahcup etmesin. Etrafımızdaki coğrafyada bize yansıtmak istenilenlere bugüne kadar müsaade etmedik. İnşallah hep birlikte el birliğiyle etrafımızdaki coğrafyaya huzur yansıtan bir ülke olmayı da Allah hep birlikte nasip etsin. "

Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 2 milyon şehrin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Allah, sizden ve ekibinizden razı olsun. İnşallah Vali Davut Gül ile birlikte Gaziantep modeli oluşturduk. 'Birlikte kuvvet var birlikte rahmet var' modeli oluşturduk. Şikayet etme, çare bul modeliyle hareket ediyoruz. Sorunları kapasiteyi yüksek tutarak bu şehri güvenli şehir haline gelmesi için gayretinize şahidiz. Allah'ın izniyle 2023'te en yüksek oyu güvenli şehirden alarak sizleri Ankara'ya getireceğiz. Size söz veriyoruz. " dedi.

Konuşmaların ardından Fatma Şahin, Bakan Soylu'ya panorama fotoğrafı bulunan tablo hediye etti.

Ziyarette Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Necat Koçer, Mehmet Erdoğan, Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel de hazır bulundu.

