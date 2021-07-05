YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı

05.07.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında yapılan haberler nedeniyle Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında, gazete tarafından 52 gündür 254'ü doğrudan Soylu'ya yönelik olmak üzere toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını belirtti.

Müvekkilinin kişilik haklarını hedef alan bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğunu, hakaret ve iftira içerdiğini ifade eden Kızılca, haberlerin veriliş biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkının kötüye kullanıldığını ve bu faaliyetin gazetecilik olmadığının çok net bir şekilde anlaşıldığını savundu.

Kızılca, şunları kaydetti:

"Gelinen aşamada müvekkilimin 52 gündür sistematik bir şekilde maruz kaldığı saldırının ağırlığı ve kabul edilemez oluşu, saldırının ülke genelinde geniş bir kitleye ulaşacak şekilde alenen yapılmış olması, gerçeğe aykırı haberlerin içeriğinde yer alan hususlar, bu hususlara bilerek ve istenerek yer verildiğinin çok açık olması, bu süreçte odak olarak karşımıza çıkan gazete tarafından sistematik olarak ısrarla saldırıda bulunulması üzerine Cumhuriyet gazetesi aleyhine 1 milyon Türk lirası manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmıştır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke ettiEvin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke etti
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Havva ninenin ördüğü patikler Ağrı'daki Mehmetçiklere ulaştıHavva ninenin ördüğü patikler Ağrı'daki Mehmetçiklere ulaştı

Ankara Namaz Vakitleri 7 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:20
Öğle
12:59
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Çarşamba

Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Emek Gül Eczanesi
Cankaya
Sevilay Eczanesi
Cankaya
Sılam Eczanesi
Cankaya
Sinan Eczanesi
Cankaya
Şatır Eczanesi
Cankaya
Tohum Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir’de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı

İzmir’de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.