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İçişleri Bakanı Soylu, Erzurum'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu

12.12.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Erzurum'daki bir otelde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşmasında, ülkeye özgüven ve gelecek perspektifi kazandırmanın ve bir ülkeyi ayaklarının üzerinde tutmanın kolay iş olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan bu ülkede, bu milletle, inancıyla, mücadelesiyle öyle büyük adımlar atmıştır ki bu adımların sadece başlangıç olduğunu söylemek isterim. Vallahi dünyayı görüyoruz, ayağa kalktık, öyle yürüyüş yaptık, öyle bir yürüyüş yapacağız ki sadece cennet coğrafya değil, etrafımızdaki coğrafya bizle bir bütün olacak." dedi.

Batı'ya ve etrafındaki coğrafyadaki ateş topuna rağmen bir ülkeyi tacizlere karşı bariyer oluşturup koruyabilmenin çok önemli olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Suriye şu anda birtakım terör örgütlerinin bazı topraklarının elinde olduğu, kendi otoritesini bile tam anlamıyla sağlayamadığı ülke. Peki Irak öyle değil mi? İran uzun yıllardan beri ambargoyla karşı karşıya değil mi? Bütün bunlara rağmen Türkiye'yi bu istikrarsızlık çemberi içerisinde, istikrar içerisinde tutabilmek belki de tarihin en zor işidir. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye bu en zor işi becermiştir. İstikrarsızlığa kendisini itmeye çalışanlara karşı bu ülke istikrar içerisindedir."

"KRİZLERİ İTİBAR ÇÖZER"

Soylu, bazı ülkelerin gıda krizini çözemediğini belirterek,"Karşı karşıya kaldıkları gıda krizini kendileri çözebildiler mi, çözemezler. Çünkü itibarları yok. İtibar çözer, krizleri itibar çözer, onlar Türkiye'nin ayağına, Tayyip Erdoğan'ın ayağına gelmezlerdi ama baktılar ki bütün dünya kendilerinin başarısızlığını çok güçlü şekilde yargılayacak, tıpış tıpış Tayyip Erdoğan'ın ayağına ve Türkiye'nin ayağına geldiler. Türkiye burada itibarını ortaya koydu." diye konuştu.

Ülke olarak çok önemli badirelerden geçtiklerine işaret eden Soylu, rahmetli dedesiyle İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili aralarında geçen diyaloğu anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ BU ÜLKENİN NAMUSU VE İSTİKBALİNİN GARANTİSİDİR"

Soylu, Ayasofya-i Kebir Camii'nin sadece fethin sembolü olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bu ülkenin namusu ve istikbalinin garantisidir. Tayyip Erdoğan bu ülkede, bu milletle inancıyla, mücadelesiyle öyle büyük adımlar atmıştır ki bu adımların sadece başlangıç olduğunu söylemek isterim. Vallahi dünyayı görüyoruz, ayağa kalktık, öyle yürüyüş yaptık, öyle bir yürüyüş yapacağız ki sadece cennet coğrafya değil, etrafımızdaki coğrafya bizle bir bütün olacak. Bugün Doğu Akdeniz'de enerji arıyoruz. Bizim burnumuzu sokturmazlardı, kimse kusura bakmasın. Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev ile öyle bir strateji ve güçlü adım attı ki uzun zamandır böğrümüze hançer gibi saplanan Karabağ meselesini tereyağından kıl çeker gibi bitirdi. Bunlar kolay işler değil. Kapalı Maraş açık Maraş'a döndü. Allah'a hamdolsun, bunlar büyük işler, çok güçlü işlerdir."

Erzurum'da açılışını yaptıkları otelin hayırlı olmasını dileyen Soylu, birlik olunduğunda Müslümanların ve ülkenin önünü kesmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini sözlerine ekledi.

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Erzurum içişleri bakanı süleyman soylu

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