İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da dün kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta meydana gelen selden etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu.

Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınından zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde hasarın izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bölgeye geldi.

Burada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Bakan Soylu ile Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

