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İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

20.08.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Nizip Otoyolu'nda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre 2 sağlık görevlisi, 2 İHA muhabiri, 3 itfaiyeci ve 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden Soylu, "Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

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