İçişleri Bakanı Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışında konuştu: (1)

- "Türkiye'nin tüm hakları ve güvenliğini temin ediyoruz"

Sınır ötesinde önemli operasyonlar yapıldığına işaret eden Soylu, "Sınırımızın ötesindeki karışıklığa rağmen Allah'a şükür, güçlüyüz diyoruz. Gerçekten de öyleyiz. Üç büyük operasyon yaptık. Akdeniz'de Libya mutabakatını yaptık. Türkiye'nin tüm hakları ve güvenliğini temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, "torbacısının, baronunun, getireninin ve taşıyanının" denizde ve karada tepesine çöktüklerini söyledi.

Bakan Soylu, 63 bin 231 kişinin uyuşturucu suçlarından hapishanelerde tutuklu ve hükümlü olduğunu aktardı.

Trafikte yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbir ve milletimizin dikkati ile 2019 yılında 2018'e göre bin 250 kişi daha az can kaybı yaşandı. Bunlar önemli rakamlar. Bir önceki yıl 750 az can kaybı olmuş, 2019 yılında bin 250 az can kaybı. Avrupa'da yılda yüz binde 5'tir trafik kazalarında ölüm. Bizde 100 binde 21. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve yolarımızın standartlarının yükselmesi, havaalanlarımızın artmasıyla 100 binde 21'den 100 binde 6,5'a geldik. İnşallah önümüzdeki yıllar içinde Avrupa seviyesini birlikte yakalayacağız. Geçen yıl 12,5 milyon insanı trafikte eğittik. Türkiye'de en fazla kaza yapan 3 bine yakın şoförü eğittik. Hızlı bir mücadele ortaya koyuyoruz."

(Sürecek)