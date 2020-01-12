İçişleri Bakanı Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışında konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız." dedi.

Bakan Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisin hem Kastamonu'ya hem de turizme önemli katkılar sunacağını söyledi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Bakan Soylu, "Terör var ama bitiriyoruz. İki gün önce Mardin'de 'Kapan 1' operasyonunu başlattık. Bugün de Hatay Amanoslar'da 'Kapan 2' operasyonunu başlattık. Kar, yağmur, çamur, boran ve havanın eksi olması hiçbir önem arz etmiyor." diye konuştu.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizin, kahramanlarımızın bir yemini var. Bu milletin başına 40 yıldır musallat olan bu PKK'yı tarihin derinliklerine gömecekler. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne eleman bulabiliyorlar ne yiyecek bulabiliyorlar. Jandarma, polis, askerlerimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Burada söylüyoruz, gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız."