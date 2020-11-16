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İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı

İZMİR HABERLERİ  | 16.11.2020 12:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, İzmir'de deprem değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

İzmir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünde basına kapalı düzenlenen toplantıya, Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, depremin ardından verilen çadır ve konteyner kent hizmetleri, hasar tespit ve yardım çalışmaları ile kentsel dönüşüm konusunun görüşüldüğü öğrenildi.

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