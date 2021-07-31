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İçişleri Bakanı Soylu, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu:

31.07.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hiçbir nokta kalmayıncaya kadar aydınlanacak ve suçlu adalete teslim edilecektir." - "Ölüm haktır. Biz buna inanıyoruz ama biraz önce bir hocam dedi ki; 'Bizim dinimiz bize diyor ki; her insan bir alemdir' Bu alemi kendi haliyle ortadan kaldırmaya çalışmak kimsenin haddi değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarıyla görüştü, taziye dileklerini iletti.

Soylu, merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan taziye evinde, hayatını kaybeden ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yakınlarını kaybedenlere, olayın en kısa sürede çözüleceği sözünü veren Soylu, "Hiçbir nokta kalmayıncaya kadar aydınlanacak ve suçlu adalete teslim edilecektir. Ben de çok etkilendim. Bu, doğru bir iş değil. Böyle bir hali ortaya getirebilmek kabul edilebilir bir iş değil. Vahşet desem, vahşetle de tanımlayamam. Bu başka bir şey." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun ifadeleri üzerine öldürülen Dedeoğlu ailesinin yakınlarından biri, "Size güveniyoruz Sayın Bakanım." dedi.

"Arkadaşlarımızla hep birlikte bu işin altından kalkarız. Ben sizden bir tek şey istirham ediyorum; sabırlı olmak lazım. Allah sabrın mükafatını verendir." diyen Soylu, milletin bazı imtihanlarla sınandığını, birlik ve beraberlikle bunların üstesinden gelinebileceğini belirtti.

Ölenlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, "Ölüm haktır. Biz buna inanıyoruz. Biraz önce bir hocam dedi ki 'Bizim dinimiz bize diyor ki; her insan bir alemdir'. Bu alemi kendi haliyle ortadan kaldırmaya çalışmak kimsenin haddi değil. Hepinize minnettarız. Sağduyunuza ve sabrınıza minnettarız. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

Dedeoğulları ailesinin bir yakını, "Bize bir nebze olsun, bir umut verdiniz" diyerek, Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu:

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