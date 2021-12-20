İçişleri Bakanı Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Pavlov'u kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Ștefan Pavlov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de hazır bulundu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz