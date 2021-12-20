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  4. İçişleri Bakanı Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Pavlov'u kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Pavlov'u kabul etti

20.12.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Pavlov'u kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Ștefan Pavlov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de hazır bulundu.

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