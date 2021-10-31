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  4. İçişleri Bakanı Soylu, Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü:

İçişleri Bakanı Soylu, Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü:

31.10.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hem kendi hem de başkalarının çocuklarına sahip çıkıyorsunuz. Burada attığınız adımlar, yaptığınız direnç ve ortaya koyduğunuz irade, önünde saygıyla eğilecek bir iradedir" - "Muş'ta yaktığınız meşale ve ateş, inanın ülkenin geleceği ve huzuru içindir. Çocuklarımızın geleceği ve kaybettiklerimizi kazanmak içindir"

MUŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için her hafta HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerle bir araya gelerek, "Burada attığınız adımlar, yaptığınız direnç ve ortaya koyduğunuz irade, önünde saygıyla eğilecek bir iradedir." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Soylu, kentteki bir otelde kanaat önderleriyle buluştu, ardından esnafı ziyaret etti.

Bir iş yerinin açılışını gerçekleştiren Soylu, daha sonra terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen çocukları için her hafta çarşamba günleri HDP önünde eylem yapan ailelerle Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Ailelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Soylu, yaptıkları işin, attıkları adımların ve sahip çıktıkları meselenin bir memleket ve millet meselesi olduğunu vurguladı.

Ortaya koydukları iradeden dolayı ailelere minnettar olduklarını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Hem kendi hem de başkalarının çocuklarına sahip çıkıyorsunuz. Burada attığınız adımlar, yaptığınız direnç ve ortaya koyduğunuz irade, önünde saygıyla eğilecek bir iradedir. Bunu ancak ana yüreği yapar. Evlatlarınıza sahip çıkıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Sonuna kadar sizinleyiz. Bunun için büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Sizi mutlu bir buluşmayla bir araya getirebilmek için tüm arkadaşlarımızla çok çalışıyoruz. Valimize, belediye başkanımıza ve tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraberler."

Ailelerle sürekli yapmak istedikleri görüşmenin bugüne nasip olduğunu aktaran Soylu, "Muş'ta yaktığınız meşale ve ateş, inanın ülkenin geleceği ve huzuru içindir. Çocuklarımızın geleceği ve kaybettiklerimizi kazanmak içindir. Allah bize, sizlere bunu nasip eder. Bir taraftan kazanmaya çalışacağız. Bu konuda devletin bütün gücünü ortaya koyacağız. Siz de gayret göstereceksiniz, bu irade ve direnişi ortaya koyacaksınız. Allah da mükafatını verir. İnancımız odur. Allah sizlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

Soylu, ailelerle görüştükten sonra AK Parti Muş İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına geçti.

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