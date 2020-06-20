İçişleri Bakanı Soylu, PKK'nın katlettiği işçilerin ailelerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK’nın hain saldırısında şehit olan 4 işçinin ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçiler Nesim Beştaş, Osman Tuncay, Hacı Atilla ve Emin Eruğul'un Güçlükonak ilçesinde yaşayan ailelerini ziyaret etti.

Bakan Soylu ziyaretlerinde şehitlerin ailelerine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı verdi.

İlk olarak şehit Nesim Beştaş'ın Koçtepe köyündeki ailesini ziyaret eden Soylu, şehidin babası Resul, annesi Kadriye, ağabeyi Salih ve Eşi Sakine Beştaş'a taziyelerini sundu.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, sadece ekmeğinin, rızkının peşinde olan Beştaş'ın kalleş ve hain bir saldırı sonucu şehit edildiğini dile getirdi.

Tüm şehitlere minnet borçlu olduklarını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Cenab-ı Allah onun gittiği yolla beraber cennetiyle buluştursun inşallah, duamız odur. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize, başta kıymetli babasına, kardeşlerine, eşine, çocuklarına, siz yakınlarına başsağlığı dilekleri, taziyeleri var. Allah inşallah, burada bizim arzu ettiğimiz huzurun, sükunun olmasını temin eder ve bu çocuklarımız geleceğe umutla bakarlar, bütün arzumuz budur. Hepinize başsağlığı diliyorum. Allah rahmetiyle muamele etsin. Onlar şehittirler, biz onları göremeyiz ama onlar diridirler ve bizim yanımızdadırlar, bizim inancımız budur."