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İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de "AK Nokta"yı ziyaret etti:

23.08.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sayın Devlet Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor. Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor" - "(Cumhur İttifakı) Dostluk, sırdaşlık ve bir 'değerler ittifakı' nasıl yapılır, 'sandalye ittifakı' değil, 'koltuk ittifakı' değil, 'masa ittifakı' değil, 'makam ittifakı' değil, 'bu millete hizmetkarlık ittifakı' nasıl yapılıyor, herkese gösteriyorlar"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı için "Dostluk, sırdaşlık ve bir 'değerler ittifakı' nasıl yapılır, 'sandalye ittifakı' değil, 'koltuk ittifakı' değil, 'masa ittifakı' değil, 'makam ittifakı' değil, 'bu millete hizmetkarlık ittifakı' nasıl yapılıyor, herkese gösteriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Silivri'de programlara katılan Bakan Soylu, Uğur Mumcu Meydanı'ndaki AK Nokta'yı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla selamlaşan Soylu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan birçok vatandaşla fotoğraf çektirdi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, terör operasyonlarında şehitlerin intikamını aldıklarını, hiçbirinin kanını yerde bırakmadıklarını söyledi.

Türkiye'nin gücünü, ABD ve Avrupa'yı arkalarına alarak zayıflatmaya çalışanlar olduğuna vurgu yapan Soylu, Cumhuriyet'in 100. yılında, 29 Ekim 2023'te Gabar'ı, Cudi'yi, Bestler Deresi'ni, Ağrı'dan Van'a kadar her noktayı teröristlerden temizleyeceklerini ifade etti.

Bakan Soylu, bu bölgedeki 124 teröristin kimini teslim alacaklarını, kimini etkisiz hale getireceklerini kaydetti.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Soylu, "Ayasofya'dan ezan sesini dünyayla buluşturan bir Türkiye. Türkiye eski Türkiye değil. Azerbaycan'da, Karabağ'da Azerbaycan ile Türk bayrağını yan yana sallandıran bir Türkiye." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı ile büyük bir adım attığını belirten Soylu, "Sayın Devlet Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor. Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor. Dostluk, sırdaşlık ve bir 'değerler ittifakı' nasıl yapılır, 'sandalye ittifakı' değil, 'koltuk ittifakı' değil, 'masa ittifakı' değil, 'makam ittifakı' değil, 'bu millete hizmetkarlık ittifakı' nasıl yapılıyor, herkese gösteriyorlar." diye konuştu.

Bakan Soylu, programın ardından Silivri Belediyesini ziyaret etti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdiği Bakan Soylu'ya, "Silivri" adlı kitap hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Silivri içişleri bakanı süleyman soylu

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