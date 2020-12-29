İçişleri Bakanı Soylu, Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)

AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılı olduğunu belirterek, "Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır." dedi.

Soylu, bir otelde düzenlenen, Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı'nda, bu yılın, dünyayı "şoke" eden virüs salgını, deprem ve sel afetleriyle tamamlandığını söyledi.

Türkiye'nin bu zorlukların hiçbirisinden yılmadığını ve yıkılmadığını anlatan Soylu, 2 bin 200 yıllık devlet geleneği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, tüm badirelerde ayakta kalındığına işaret etti.

Soylu, tüm güvenlik gündemine rağmen Türkiye'nin fiziki kapasitesi ve demokrasi çıtasının yükseltildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tüm güvenlik başlıklarında saha sonuçlarımızı iyileştirdik, olumlu sonuçları trend haline getirdik. Belki de en önemlisi

strateji üreterek, günlük değil stratejik adımlar atarak, somut hedefler belirleyerek ilerledik. Tarif etmeye çalıştığım güvenlik risklerine karşın Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılıdır. Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır. PKK, ilk terör eylemine 1984'te başladı. PKK terör örgütüne 1984'teki katılım toplam 57'ydi. Bugün öyle bir noktaya geldik ki o yıllardaki katılım sayısının altında. Geçen yıl 130, 2014'te ise 2 bin 558."