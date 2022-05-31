İçişleri Bakanı Soylu, TİP'li vekiller hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astıkları pankartı kaldırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri Ahmet Şık ile Sera Kadıgil hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından olay anında çekilen görüntülere yer verdiği paylaşımda, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.



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