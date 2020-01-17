YURTHABER
  4. İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Başkanlığı'nı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Başkanlığı'nı ziyaret etti

ANKARA HABERLERİ  | 17.01.2020 22:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Başkanlığı'nı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Trafik Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Başkanlığı ziyaret eden Bakan Soylu'ya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, motosikletli trafik polisi maketi hediye etti.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Trafik Başkanlığımızda, 2018 ve 2019 yıllarını değerlendirdik, 2020 yılını planladık. Son iki yılda trafik kazalarında ölüm 2 bin kişi azaldı. Haydi Türkiye, trafikte dikkatle ölümü sıfıra indirmeye." ifadesini kullandı.

- Resmi Gazete'de yayımlanan değişikle Trafik Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Trafik Başkanlığı kuruldu.

Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemler de yeniden yapılandırma doğrultusunda Trafik Başkanlığınca yürütülecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Ankara’da toplu taşıma araçları düzenli temizleniyorAnkara’da toplu taşıma araçları düzenli temizleniyor
Pursaklar’da ’Çöpe bir basket de sen at’Pursaklar’da ’Çöpe bir basket de sen at’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trafik Başkanlığı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:01
Öğle
13:03
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:19

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Uçak Eczanesi
Cankaya
Yeni Bilim Eczanesi
Yenimahalle
Şahap Gürler Eczanesi
Mamak
İlker Evren Eczanesi
Mamak
Nazlı Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Doğa Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.