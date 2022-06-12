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İçişleri Bakanı Soylu: "Tuşba'daki depremde, birkaç binada çatlağın dışında hiçbir problem yok"

12.06.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu: "Tuşba'daki depremde, birkaç binada çatlağın dışında hiçbir problem yok"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremde, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında problem olmadığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremle ilgili Van Valisi Ozan Balcı ile görüştüğünü belirtti.

Bakan Soylu, Vali Balcı'nın, "tüm taramaların gerçekleştirildiğini, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit ettiğini" aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Van

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