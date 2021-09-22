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İçişleri Bakanı Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrsky ile görüştü

22.09.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrsky ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakan Denys Monastyrsky ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu'nun, görüşmede, yaz aylarında Türkiye'de yaşanan yangın felaketinde Ukrayna tarafından gösterilen destek ve dayanışma için teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Soylu'nun ayrıca, içişleri bakanlıkları arasındaki iş birliği ve eş güdüm faaliyetlerinin, iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu kaydettiği aktarılan açıklamada, "Görüşmede, terörle mücadele, göç ve güvenlik gibi alanlarda yürütülen iş birliği konuları ile güncel gelişmeler de değerlendirildi." ifadesi kullanıldı.

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