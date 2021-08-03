İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarına ilişkin, sosyal medyada birçok gerçek dışı yayının yapıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, yangın söndürme çalışmaları kapsamında Türk Kızılayın hemen hemen her noktada sıcak yemek, su, soğuk sandviç verdiğini, jandarma ve emniyetin takviye personelle yangın bölgelerinde ve çevresinde sürekli devriye attığını belirtti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara da değinen Soylu, "Sosyal medyada öyle işler duyuyoruz ki birileri bomba getirmiş koymuş, patlamış, o bulunmuş. Biz güvenlik güçleriyiz, ben oralardan sorumluyum, ben böyle bir şeyi sosyal medyadan duyuyorum. Netice itibarıyla arkadaşlarımıza soruyorum, kaymakamımıza, valimize, emniyet müdürümüze. Tamamen yalan üzerinden bir provokasyonla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Bakan Soylu, birçok ülkedeki afetleri izlediklerini vurgulayarak, "Elbette bunu yapan vatandaşlarımız var, hem de fazlasıyla, bir çoğu böyle, ellerini sıvıyorlar, işin içine giriyorlar. Bizde herkes klavyelere saldırıyor. Böyle bir anlayış söz konusu değil. Yangını söndürelim, işimizi bitirelim, sonra er meydanı, isteyen istediğini söyleyiversin. Kimsenin gücünü eksiltmeyelim. Kimseye eksik, aksak bir şey söylemeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Çadır, konteyner gibi ihtiyaçların tamamının da giderilmekte olduğunu aktaran Soylu, bölgedeki koordinasyon merkezinin 24 saat esaslı çalıştığını anlattı.

Süleyman Soylu, hasar tespit çalışmalarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Arıcılık, zeytinciliğe kadar tüm tarım zararları tespit edilmektedir. Neyi sayarsanız tespit edilmektedir. Aynı zamanda araç hasarları varsa tespit edilmektedir. Ağır hasarlı, yıkık, orta veya az hasarlı yaklaşık 347 ev şu ana kadar burada tespit edildi. Bu sayı Antalya'nın yaklaşık 6-7'de biri kadar. Burada Antalya kadar evin hasarı söz konusu değil. Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar tespitleri gerçekleştirildi. Bunların da 128'i, ahır da var ev de var, ağır hasarlı, yıkık binalarımız. Yine bunun yanı sıra şu ana kadar yaklaşık hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, hem AFAD, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan toplam 20 milyon liralık bir nakdi yardım geldi, ama sürekli olarak taleplere ve ihtiyaçlara göre bu artmaktadır."

- "16 bin 603 kişi tahliye edildi"

Tahliyeler konusunda da bilgi veren Soylu, dün 8 mahallenin tam, 5 mahallenin de kısmi olarak tahliye edildiğini hatırlattı.

Soylu, "Şimdi ise bu sayı biraz daha artmış oldu. Bugün özellikle öğleden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle bir kısmında biz de bulunduk, vatandaşlarımızı tahliye etmek durumunda kaldık. Muğla'da 28 kırsal mahallede toplam 3 bin 219 haneden 16 bin 603 kişiyi tahliye ettik. Jandarmamızla, ilgili kolluk kuvvetlerimizle, polisimizin de yardımcı olduğu yerler var, Sahil Güvenliğimizin de yaptığı tahliyeler var ki Sahil Güvenliğimiz de bu yangın çalışmalarında bizatihi rol almaktadır. 16 bin 603, kara ve denizden yaptığımız tahliye edilen kişi sayısı." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, "Dünyanın en güzel beldelerinde yaşıyoruz. Cenabıallah bize buraları nasip etti. Ecdadımız bize birçok fedakarlık ve kahramanlıkla buraları yurt etti. İnanıyoruz ki biz de gelecek nesillere, bu afetlerin hasarlarını onararak bırakacağız. Onlara da övünecekleri, gurur duyacakları bir tarih, doğa ve çevre bırakacağız." görüşünü paylaştı.

(Bitti)

