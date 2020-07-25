YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. İçişleri Bakanı Soylu'dan, 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu'dan, 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin ailesine ziyaret

ADANA HABERLERİ  | 25.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu'dan, 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'daki ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, başkanlık ettiği güvenlik toplantısının ardından, şehitler Ahmet ve Mehmet Oruç'un merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki ailesine ziyarette bulundu.

Baba Ali ve anne Senem Oruç ile görüşen Soylu'ya, Vali Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı ve Abdullah Doğru, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Ziyarette, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSerdar Ortaç: Eski eşten bir tek bu kaldıSerdar Ortaç: Eski eşten bir tek bu kaldı
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi

Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi

Şuhut’ta küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı

Şuhut’ta küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı

Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı

Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı

Bankların yerini boş yerler aldı

Bankların yerini boş yerler aldı

İkinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi artış öngörülüyor

İkinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi artış öngörülüyor

MHP Balıkesir İl Başkanlığında mülk sevinci

MHP Balıkesir İl Başkanlığında mülk sevinci

Adana Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:31
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:59
Yatsı
21:29

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Arıkan Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Gülşah Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Şehit eşinden tokat gibi sözler

Şehit eşinden tokat gibi sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.