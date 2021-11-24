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İçişleri Bakanı Soylu'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı:

24.11.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün verdiğimiz gelecek mücadelesinin en önemli itici güçlerinden biri olan öğretmenlerimiz, emekleri ve yüksek kabiliyetleriyle aziz milletimize rehber olmaya devam edeceklerdir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Soylu, mesajında, Zümer Suresi'ndeki "Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?" ayetine yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi bilmeyenlerden ayırmak ve bilenler zümresine dahil etmek için bir ömrü vakfeden saygıdeğer öğretmenlerimizi hatırlamaya, sevgimizi, şükran ve minnet duygularımızı ifade etmemize vesile olan Öğretmenler Günü'nün idraki içindeyiz."

İnsanı insan yapanın "bilmek" olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Zira eşref-i mahlukat olmak, Hakk'ı bilmekten; hakkın olmayana el uzatmamak, haramı bilmekten; hainin kurşununa karşı göğsünü siper etmek, vatanı bilmektendir. Tüm bunlara ve daha fazlasına anlam kazandıran 'bilmek'se eğer, öğretene paha biçilemeyecektir.

Ne son sözleri 'Dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin' olan Şefik öğretmenin ne de hain bir terör örgütünün kurşunlarıyla gencecik yaşlarında şehit düşen Necmettin öğretmenin, Şenay Aybüke öğretmenin ve diğer şehit öğretmenlerimizin ne de yıllarca ücra köylerde tek göz odada beş sınıf okutan, kendi eliyle sobalarını yakan, okul bahçesinde bu devletin bayrağını dalgalandıran çalışan, emekli olmuş veya vefat etmiş hiçbir öğretmenin hakkı asla ödenemeyecektir."

- "Şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

Bakan Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, terörle başarıyla mücadele edenler de onların öğrencileridir; trafikte, afette, asayişte can kurtaranlar da onların öğrencileridir; göçe merhamet gösterenler de onların öğrencileridir; İnsansız Hava Aracı yapanlar da, Şehir Hastaneleri'ni yapanlar da, orada çalışan doktorlar da onların öğrencileridir; bu ülkede demokrasinin yükselmesi, milli iradenin önünde hiçbir engel kalmaması için terörden vesayete kadar her tehditle mücadele edenler de yine o fedakar, vicdanlı ve ahlaklı öğretmenlerin öğrencileridir. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün verdiğimiz gelecek mücadelesinin en önemli itici güçlerinden biri olan öğretmenlerimiz, emekleri ve yüksek kabiliyetleriyle aziz milletimize rehber olmaya devam edeceklerdir."

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın her yöresinde görevli öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Soylu, "Hepsine en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bugün aramızda olmayan bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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