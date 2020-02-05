İçişleri Bakanı Soylu'dan, Van'daki çığa ilişkin açıklama:

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığa ilişkin, "30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler." dedi.

Soylu, Elazığ Valiliği önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'daki ilk çığda 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Olayın oluşuna ilişkin bilgi veren Soylu, "Orada şoför ve muavin çığ gelince lastiklerine zincir takabilmek için dışarıdaydılar. Arabayı ve onları da sürükledi. Arama çalışmalarında minibüstekiler çıkarılmıştı. 5'i hayatını kaybetmiş. Diğerleri de canlı şekilde çıkarıldı ve hastanelere sevk edildi." diye konuştu.

Soylu, kayıp 2 kişi için gece saat 01.00'de arama çalışmalarına ara verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Arama kurtarma devam ediyordu. Saat 12.00-12.15 arasında bir çığ geldi. Hemen yine müdahale edildi. 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler. Maalesef 8 jandarmamız, 3 de güvenlik korucumuzu kaybettik. Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah sayının artmamasına dua ediyoruz. Ben de şimdi Van'a geçiyorum."