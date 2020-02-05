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İçişleri Bakanı Soylu'dan, Van'daki çığa ilişkin açıklama:

ADANA HABERLERİ  | 05.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

"30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler" - "Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah sayının artmamasına dua ediyoruz" - "Sabah kaç sayısıyla başlanıldı, elimizde öğle çalışma esnasının fotoğrafları, vatandaşlarımızın sayıları var. Bir de Cumhurbaşkanımızın danışmanı vardı Gülşen (Orhan) Hanım o da sağ salim kurtarılanlar, hastaneye sevk edilenler arasında, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah beterinden korusun"

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığa ilişkin, "30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler." dedi.

Soylu, Elazığ Valiliği önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'daki ilk çığda 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Olayın oluşuna ilişkin bilgi veren Soylu, "Orada şoför ve muavin çığ gelince lastiklerine zincir takabilmek için dışarıdaydılar. Arabayı ve onları da sürükledi. Arama çalışmalarında minibüstekiler çıkarılmıştı. 5'i hayatını kaybetmiş. Diğerleri de canlı şekilde çıkarıldı ve hastanelere sevk edildi." diye konuştu.

Soylu, kayıp 2 kişi için gece saat 01.00'de arama çalışmalarına ara verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Arama kurtarma devam ediyordu. Saat 12.00-12.15 arasında bir çığ geldi. Hemen yine müdahale edildi. 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler. Maalesef 8 jandarmamız, 3 de güvenlik korucumuzu kaybettik. Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah sayının artmamasına dua ediyoruz. Ben de şimdi Van'a geçiyorum."

- "Kurtarma çubuğu vasıtasıyla arama kurtarmacılar çalışabiliyorlar"

Şu anda bölgede bir tehlikenin söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Soylu, "İlk minibüsün üzerinde, minibüsü çıkardıkları yerde 4-5 metre karın altından minibüsü çıkardılar. Orada araçların ve aletlerin çalışabilmesi çok zor. Kürek ve bir çubukla, kurtarma çubuğu vasıtasıyla arama kurtarmacılar çalışabiliyorlar. İnşallah çabayla beraber şu anda çığın altında kalmış olduğunu değerlendirdiğimiz vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, kahramanlarımızı da alabilme fırsatını Allah nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu "Çığın altında kaldığı değerlendirilen kaç kişi var?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"İlk etapta Çatak Hastanesine Van'a götürülenlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Bir de sabah itibariyle kaç kişi geldi konusunda, vatandaş olarak da bilgimiz yok. Bizim jandarma ve UMKE olarak bilgimiz var ama vatandaş olarak bilgimiz yok. Onun için şu anda bir sayı vermek çok doğru bir tespit ve değerlendirme olmaz. Sabah kaç sayısıyla başlanıldı, elimizde öğle çalışma esnasının fotoğrafları, vatandaşlarımızın sayıları var. Bir de Cumhurbaşkanımızın danışmanı vardı Gülşen (Orhan) Hanım o da sağ salim kurtarılanlar, hastaneye sevk edilenler arasında, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah beterinden korusun."

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Bakan Soylu Van

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