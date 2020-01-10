İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, idarecilerle buluştu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, güçlü bir ülkedir. Hem güçlü, hem stratejik bir akılla yönetilen hem de bir politikası olan, yöneldiği bir hedefi olan bir ülkedir." dedi.

Soylu, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde düzenlenen programda çeşitli devlet kademelerinde çalışan idarecilerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, programda yaptığı konuşmada, köklü devlet geleneği oluşumundaki en önemli etkenin, milletin, devleti algılama şekli olduğunu söyledi.

Devletin bir şirket olmadığını belirten Soylu, bunu çok iyi tahlil etmenin ve bir karakter olarak özümsemenin, Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasında olumsuzlukların yaşandığı komşuları gibi olmaması için gereken bir tedbir olduğunu belirtti.

Bir devlette geleneğin önemine işaret eden Soylu, para ve silahın, devlet olmaya yetmediğini, bu işin bir de kalem boyutu olduğunu ifade etti.

- "Türkiye, güçlü bir ülkedir"

Ülkenin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun düzenlenen üç harekat sayesinde temizlendiğini aktaran Soylu, harekat bölgelerinde hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmaları anlattı.