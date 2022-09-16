İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde muhtarlarla bir araya geldi: (2)

KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer biz Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmasak, eğer biz Barış Pınarı Harekatı'nı yapmasaydık ben bugün rahat bir şekilde söylüyorum. 'Amanos'lar tertemiz.' diyor, bir tek terörist yok. Tarihimizde ilk defa 'Tendürek tertemiz.' diyorum. Bir tek terörist yok." dedi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesini etkin bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu, her türlü problemin üstesinden geleceğini anlatan Soylu, Türkiye'nin sadece kendi problemleri değil dünyanın diğer ülkelerindeki sorunları da çözecek gücü olduğunu vurguladı.

Dünyada yaşanan tahıl krizine değinen Bakan Soylu, "Türkiye gıda krizini nasıl çözmüşse, etrafımızdaki karmaşıklıkları, vekalet savaşlarını, katliamları, yoksullukları çözebilecek dünyada tek bir ülke vardır. O da Türkiye'dir. Biz buna inanıyoruz ve Türkiye'yi buna hazırlıyoruz." diye konuştu.

"Bazı sorun ve problemlerle karşılaşabiliriz, bu da normal." diyen Soylu, sorumluluklarının bilincinde olduklarını, hep birlikte sorunları çözeceklerini söyledi. Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Bakan Soylu, yapılan operasyonların başarıyla devam ettiğini vurguladı.

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika'nın olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bunun arkasında kim var? 15 Temmuz'u biz mi yaptık arkadaşlar? 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika vardı. Onu defalarca söyledim. Bu lafı mezara gidince söylemeyeceğiz. Bu iş her yönüyle aydınlığa çıkmıştır. Eğer olmasa adamı orada saklamaz. Adamı bize iade eder. Neyle karşı karşıya kaldığımızı anlatmak için söylüyorum. Eğer biz Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmasak, eğer biz Barış Pınarı Harekatı'nı yapmasaydık ben bugün rahat bir şekilde söylüyorum. 'Amanos'lar tertemiz.' diyor, bir tek terörist yok. Tarihimizde ilk defa 'Tendürek tertemiz.' diyorum. Bir tek terörist yok. Bunu neyle yaptık? Eğer Tayyip Erdoğan iktidara geldiği ilk günden itibaren savunma sanayisinde yüzde 20 yerli ve milli oranını yüzde 80'e çıkarmamış olsaydı biz bunların hiçbirini bugün söyleyebilme şansına sahip olamazdık.

Terör koridoru kuracaklardı. Suriye, yani Hakurk'tan. Bugün Pençe Kilit Operasyonu'nun yapıldığı Hakurk'tan Zap'a kadar, oradan Afrin'e kadar terör koridoru kuracaklardı. Bunu kim kuracak? Ben sizin kardeşinizim. Faniyiz, bugün varız, yarın yokuz. Bunu Amerika kuracaktı. Son üç yılda Amerika 2 milyar dolar terör örgütüne bizatihi kendi senatosundan yardım etti. Türkiye'de bir kurum, terör örgütlerinden birisine yardım etsin de bak bakalım Avrupa, Amerika çarmıha geliyor mu? Gelmiyor mu? Nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızı anlatmak istiyoruz. PKK'ya ve PYD'ye Amerika tam tamına son üç yılda iki milyar dolar resmi yardım yaptı."

Türkiye'de terörle mücadeleyi artık profesyonel askerlerin yaptığını anlatan Soylu, bunun Recep Tayyip Erdoğan'ın iddiası, iradesi ve ortaya koyduğu programla gerçekleştiğini vurguladı. Artık Türkiye'nin yerli silahlarıyla terörle mücadele ettiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Eğer bugün İHA'larımız, SİHA'larımız olmasaydı, biz şeye girdik, Afrin'e, Amerika ve Almanya 'Benim tanklarım benim mühimmatlarımı...' Kanada, 'Benim mühimmatlarımı kullanamazsın.' dediler. 'Biz sana bir daha mühimmat vermeyeceğiz.' Acaba bir ay içerisinde biz ne yapacağız diye endişe ederken, ülkemize ve milletimize ne kadar gurur duysak sonuna kadar hakkımızdır. Bir ay içerisinde Amerika'ya da Almanya'ya da Kanada'ya da ihtiyaç duymadan bizim mühendislerimiz şurasında ay yıldız olan mühendisler, onların bize üretmekle satmak istemediklerini onlar üretti. Hatay'a, Gaziantep'e, Kilis'e öbür taraftan havan geliyordu kıymetli muhtarlarımız. İnsanlar ne yapacaklar? Okul yok, okula gidemeyecek çocuklar, üniversiteye gidemeyecekler. Orada 30 kilometrelik koridoru oluşturmak istememizin temel sebebi ülkemizin güvenliğidir."

- "En iyi narkotik polisi annedir"

Narkotik Polisi Anne Projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, "Uyuşturucu kullanıcılarına sorduğumuzda, 'Eviniz barkınız var mı?' dediğimizde, bunun yüzde 85'ine yakını annesiyle babasıyla birlikte oturuyor. O zaman bizim bunu kiminle denetim altına almamız lazım annesiyle. Onun için Türkiye'nin her tarafında 'En iyi narkotik polisi annedir' diyerek o çocuğun bununla karşı karşıya kalıp kalmadığını evde tespit edebilecek birinci unsur olarak annesiyle kurduğumuz diyalogla bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bulduğumuz sonuç, kardeş sen bunu nerede kullanıyorsun. Yine yüzde 45'in üzerindeki 'Evde kullanıyorum.' diyor. Yüzde 28'i 'Ben bunu metruk binalarda kullanıyorum.' diyor. Biz eve anneyle birlikte ulaşacağız, metruk binaları da yıkarak veya rehabilite ederek onlara ulaşacağız."

Metruk binalarla ilgili de bir problem olduğunu vurgulayan Soylu, "Geliyor metruk binaya kayıt yaptırıyoruz. Siz bunun metruk bina olup olmadığını bilmiyordunuz. Biz bu 118 bin metruk binayı Mekansal Kayıt Sitemi'ne işledik ve dedik ki bu binalara artık kayıt yok. Biz artık bu binalara kayıt yaptırmıyoruz. Sizi de böyle bir sıkıntıdan daha kurtarmış olduk." dedi.

- "Biz milletimizin emrine amadeyiz"

Muhtarlar ile emniyet arasında sürekli bir iletişim hattı olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Muhtarlarımızla emniyet arasında sürekli bir iletişim hattımız var bizim. Bilemiyorum burada var mı? Her ilçenin bir hafta içerisinde emniyet müdürümüzle veya jandarma komutanımızla sizler arasında hangi konu olursa olsun farklı konularda da bir iletişim hattı kurulması mecburidir. Yani WhatsApp hattı kurarsınız, başka bir mesajlaşma hattı kurarsınız ama bir derdiniz olur, bir sıkıntınız olura anında oraya ulaşmanız lazım. Kapı duvar değil. Biz milletimizin emrine amadeyiz. Gece gündüz 24 saat özellikle muhtarlarımız bir meseleyi iletiyorsa burada kaymakamlarımız da var, burada valimiz de var, burada emniyet müdürlerimiz ve jandarma komutanlarımız da var. Bu milletin meselesidir ve bu meselenin üzerine düşmek bizim asli vazifemizdir ve görevimizdir. Hiçbir muhtarı meselesiyle yalnız başına bırakmak devletin yapmayacağı bir iştir. Biz sizle beraber çalıştık."

Muhtarların öneminin pandemi döneminde daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Bakan Soylu, "Allah razı olsun. Bütün muhtarlarımız, dünya yaşlılarını evlerinde ölüme terk etmişken, adım atmamışken biz filyasyon ekipleri dahil vefa ekipleri yani maaşından alışverişine, pazar alışverişine kadar tüm yaşlılarımızın eline getirebilecek, evine getirebilecek bir anlayışı hep birlikte burada kurduk. Minnettarız ve müteşekkiriz." diye konuştu.

Son 2,5 yılda birçok afet meselesiyle karşılaşıldığını anlatan Soylu, "Bir afet olduğu zaman en kritik saat 72 saattir. Herhalde 72 saatte kendimizi tamamen klonlayıp her noktaya ulaşabilecek durumda değiliz. Orada devletin mahallesindeki en önemli temsilcisi olan muhtarın verdiği bilgiler, onun yaptığı koordinasyon, bu eğitimlerle geldiğimiz nokta bizi Elazığ'dan Malatya'ya, Giresun Dereli'den, İzmir depremine, Muğla'daki yangından Manavgat yangınına yine bütün bunların yanı sıra Kastamonu'daki sel afetinden Sinop'taki sel afetine, Batı Karadeniz sel afetine kadar birçok noktada biz muhtarlarımızla beraber kurduğumuz o koordinasyonla en ücra noktalara kadar neyin nasıl olduğunu ve neyin ne noktaya getirilebileceğini ve nasıl bir şekilde vatandaşa cevap verebileceğini gerçekleştirmiş olduk."

- "Kimi nerede görüyorsak müdahale ediyoruz"

Uyuşturucu ile mücadele hakkında bilgi veren Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu meselesine girdiğimiz zaman da onu da tekrar söyleyeyim kıymetli muhtarlar bize kızdılar sentetik uyuşturucular o dönem çok ciddi bir bütün dünyada hal almıştı. Ölümler de 1941'e yükseltmişti ve ben Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu tabloyu ifade edince yani bütün Avrupa'da, bütün dünyada sentetik uyuşturucuların yaygınlığı sebebiyle ölümler yükseldi, uyuşturucudan. 'Bunu hemen çözelim.' dediler. Ve bize bir söz söyledik. Yani uyuşturucu satıcısının bacağının kırılması hususunda 'Var mısın, sen bu sözü söyleyen sen bunu nasıl söylersin?' Ömründe bir tane annenin bu konudaki feryadını duymayan ve bu uyuşturucudan muzdarip olup da bunun pençesi içerisinde kıvrananların karşı karşıya kaldığı durumu görmeyelim. Onun bir fantezi hikaye olduğunu zannedenler elbette bize sallamaya devam ederler. Kara çalmaya devam ederler. Böyle olduğu için güvenlik güçlerimizle birlikte kararlı bir çalışmayla 35 bin olan sayıyı yargıyla birlikte de 117 bin sayısına kadar çıktık. Kimi nerede görüyorsak müdahale ediyoruz. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Ve bu tedbiri almaya da devam edeceğiz. Hep birlikte de devam edeceğiz. Ve bütün kapasitemizde de bunu sağlamaya çalışacağız."

Soylu, Nüfus ve Vatandaşlar İşleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki muhtarlık kayıt sistemi entegrasyonu hakkında bilgi verdi.

Bir başka yenilik olarak Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) yazılımında da vatandaş başvurusu modülü eklediklerini dile getiren Soylu, "Yani bu da şu, buradan da vatandaşlarımızın muhtarlıkla ilgili taleplerini alıyoruz. Bugüne kadar MUBİS sistemine toplam 138 bin 70 talep geldi. Bunların yüzde 84'ü yani 122 bin 66'sı olumlu sonuçlandı. 16 bin 4'ünün ise işlemleri devam ediyor. Olumlu kapatılan taleplerin yüzde 15'i tamamen yerine getirildi. Yüzde 11'i de yatırım programına alındı. Diğerleri de kanunda değişik bekleyen işleme alınan talepler olarak diğer yapılmayan talepler beklemektedir." şeklinde konuştu.

- "1055 kilometre sınır hattını doğuda ve güneyde tamamladık"

Bakan Soylu, doğu ve güneyde 1055 kilometre sınır hattının tamamlandığını belirtti.

Yaklaşık 200 kilometrenin de 110 kilometresinin ihale edildiği ve bununda büyük bir bölümünün tamamlandığını dile getiren Soylu, "Sadece sınır hattı yapmıyoruz. Güvenlik yolu yapıyoruz, aydınlatma yapıyoruz, termal kameralar yapıyoruz, optik kuleler yapıyoruz. Mesela, sizin sınırınızda 48 optik kule var. Yani burada Kırklareli il sınırında. Yunanistan sınırında 43 optik kule var. Bütün bunları yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Şimdi, önümüzdeki mayıs ayından itibaren İller İdaresi Genel Müdürümüz de burada, bedeli ne olursa olsun buradaki güvenlik yollarını hemen yapmaya başlıyoruz Allah'ın izniyle. Doğu ve Güneydoğu'yu bitiriyoruz. Büyük ihtimalle mayıs, haziran gibi biter. O biter bitmez, hemen buradaki güvenlik yollarını da aynı şekilde yapmaya başlayacağız. Genel programımızda bu şekilde devam etmiş olacak." diye konuştu.

(Bitti)

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