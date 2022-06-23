İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı: (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ​​​​​​​Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili, "Depreme gideriz çadırın önünde 'Çadır yok' diye beyanda bulunurlar. Helikopter uçarken 'Helikopter yok' diye açıklamada bulunanların ne yapmak istediklerini, vazifelerinin, görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Hepimiz bu ülkenin evladıyız." dedi.

Yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde takip eden Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların gece de devam ettiğini, Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyonlu bir şekilde söndürme mücadelesinin sürdüğünü söyledi.

Jandarma, emniyet teşkilatının da güven sağlama kapsamında yeni ekiplerle dönüşümlü olarak çalışmalara karadan, havadan destek verdiğini aktaran Soylu, ilk defa afet ve yangın olayı yaşanmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin afetler ve yangınlar karşısında dünyaca kabul görmüş üstünlüğünün söz konusu olduğunu ifade etti.

Geçen yıl yaşanan yangınları anımsatan Soylu, yangınlarda gerek sivil toplum gerekse kamu kuruluşları işbirliğinde büyük bir mücadelenin ortaya konulduğunu kaydetti. Ardından sel, deprem gibi afetlerin yaşandığını hatırlatan Soylu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten hem basiretli duruş hem de vatandaşlarımızı mağdur etmeyen, her bir canlıyı korumaya yönelik anlayış ile devam etmekteyiz. Bulunduğumuz noktada hiçbir gün siyaset devşirmedik. Devşirenlere de gerekli cevabı verdik. Sele gideriz yanlış bilgilerle vatandaşımızı yanıltamaya, meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meselede, 'Nasıl karmaşıklık ve kaos oluşturabilirim' düşüncesinde bir anlayış ile karşı karşıyayız. Depreme gideriz çadırın önünde 'Çadır yok' diye beyanda bulunurlar. Helikopter uçarken 'Helikopter yok' diye açıklamada bulunurlar. Ne yapmak istediklerini, vazifelerinin, görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Bir yangın varsa bir ağacın, hayvanın kurtulması, bir insana bir şey olmaması hepimizin sorumluğudur. Sanki bu sorumluluk sadece hükümete ait bir sorumluluk ve bu STK'ların elini taşın altına sokanlara yönelik sorumluluk. Ama bunlara nasıl çelme takarız anlayışındalar. Aydın'a giderken 'bir de uğrayım dostlar alışverişte görsün, üç beş tane muhalefet laf edeyim, benim görevim sona ersin' diye bir anlayış, özellikle afetler üzerinden yapılan bir anlayış kabul edilemez bir anlayıştır."

Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesindeki tüm kurumlarla yılın başından itibaren kamu ve hava araçlarının nasıl kullanılacağı üzerine çalışarak, kurumların hangi ölçekte kendi vazifelerini yaparken hangi ölçekte orman ve yangınlara araç tahsis edileceğini tatbikatlarla planladıklarını kaydetti.

- "İnsanların moralini bozmaya da gerek yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gece görüşlü hava araçlarına ilişkin eleştirilerine değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuyla ilgili baskın mantığından uzak, devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde her zaman kendilerine bu bilgiyi vermişizdir, bunun da altını çizerek söylüyorum. Gittiğim bütün afetlerde Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere kim gelmişse afet merkezimize basın bilgi notunda olduğu gibi tüm bilgiler kendilerine iletilmiştir. Yangın nerededir, nereye yayılmaktadır, risklerimiz nelerdir, biz hangi mücadeleyi yapıyoruz, gündüz durumumuz nedir, gece durumumuz nedir? Türkiye'nin hava aracı açısından başta aldığı tedbirler Marmaris'teki vatandaşlarımızın da Bördübet yakınındaki hem de Değirmenyanı mevkisi yanındaki vatandaşlarımız da görmektedir ki senkronize uyumlu bir çalışma ile 21 Haziran Marmaris yangını için başından itibaren mücadele edilmektedir ve devam edecektir."

Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine tepki gösteren Soylu, şunları kaydetti:

"(Efendim gece görüşlü uçaklar için biz yardım toplayacağız.) Geçen yıl belediyelerinizle yardım topluyordunuz hani belediyeleriniz bu konuyu çözeceklerdi? Karavana atmak. Yapacağınız işin söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. Yalan yok, bozuculuk yok. İnsanların moralini bozmaya da gerek yok. Biz kaç gündür 3-4 saatlik uykularla ayaktayız, bakanımız ve bütün arkadaşlarımızla. İnsanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok paran varsa para toplayacaksan git belediye otobüslerini tamir etmek için topla. Para toplayacaksan git beceremediğiniz yerel yönetimler için para toplayın. Biz kimseyi ayırt etmeden bir meseleyi ortaya koymaya çalıyoruz. Laf söylemek için laf söylemeyin. Türkiye'nin bunu kaldırabilecek ne takati ne de gücü söz konusu değildir. Çok mesele ile uğraşıyoruz. Göç meselesiyle uğraşıyoruz, Ukrayna - Rusya savaşı ile uğraşıyoruz, pandeminin etkileriyle hep birlikte uğraşıyoruz. 40 dakika İngiltere Milli Savunma Bakanı ile görüşmemden sonra buraya geldik. Sabah erkenden Sayın Bakanımızla çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yangını yakından takip ettiğini belirten Soylu, Erdoğan'ın saat 03.30'da arayıp, çalışmaların boyutunu ve ihtiyaç bir durumun olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Devletin en tepesinden en altına kadar herkesin meseleye hakim olduğunu ifade eden Soylu, "Burada siyaset yapmayacaksın, meclis kürsüsüne çıkacaksın. Akşener meclis kürsüsünde laf üretiyor. Siyaseti bu kadar ciddiyetsiz ve tabansız hale getirmeyin. Hayvan Arama ve Kurtarma Derneğinin 'bir tane kaplumbağa, kirpi kurtardım' diyenlerin sevincine insansanız biraz ortak olun." diye konuştu.

- "Gece görüşlü helikopterler de yarından itibaren uçuşlara başlayacak"

Bakan Soylu, gece görüşlü helikopterlerin de gece uçan helikopterler gibi olmadığını, sistemlerinin farklı olduğunu ifade etti. Bütün yüksekliklerini, alçaklıklarını, haritalandırmayı otomatik olarak sisteme işlediğini aktaran Soylu, başka faciaların yaşanmaması için iyi hesaplamaların yapılması gerektiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yıl başında yapılan toplantıda gece görüşlü helikopterlerin temmuzun başında faaliyete geçmesi yönünde planlama yaptıklarını anımsatan Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, her meselesinde, afet, orman yangınları gibi canlıların mağdur olabileceği her meselesine çözüm üretebilecek kudrete sahip. Yardımlaşma başka bir şey. Vatandaşımıza yardım etmek, vatandaşımızın birtakım eksiklileri yardımlaşma ile giderilebilir, bu çok kutlu bir şey. Onlarca helikopter, onlarca uçak sabahtan akşama kadar sorti yapıyor, 1500 hesaplanabilir sorti var, bunun üzerinden devlete iftira atmak aciz göstermek doğru değildir, yanlış bir davranış. Gece görüşlü helikopterler de yarından itibaren uçuşlara başlayacak. Onda da bir problem söz konusu değil. Bu bir planlamadır, bu planlamayı Tarım ve Orman Bakanlığımız çok iyi gerçekleştirmektedir. Onun için vatandaşımızın, bizim verdiğimiz bilgilere itibar etmelerini ifade etmek istiyorum."

Birçok sivil toplum kuruluşunun yangın bölgesinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Soylu, sahada görev alan herkesin sorumlu ve güvenliklerini düşünmek zorunda olduklarını aktardı.

Sahada emniyet, istihbarat ve jandarmanın iyi bir çalışma yaptığını dile getiren Soylu, yangının çıkışıyla ilgili olarak ise başından beri bir tespitlerinin söz konusu olduğunu ve bu tespit çerçevesinde açıklamayı yakın bir zaman diliminde gerçekleştireceklerini bildirdi.

(Bitti)

