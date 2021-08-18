YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta aşure dağıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta aşure dağıttı

18.08.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta aşure dağıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğine katıldı.

Bakan Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram ederek, onlarla sohbet etti.

Etkinliğe eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO basın toplantısına sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci yaşadığı dehşeti anlattı: İki defa kırbaçlandımNATO basın toplantısına sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci yaşadığı dehşeti anlattı: İki defa kırbaçlandım
Yozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören paniklediYozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören panikledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bozkurt ve Abana'da incelemede bulunduSanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bozkurt ve Abana'da incelemede bulundu

Kastamonu Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:50
Öğle
12:54
İkindi
16:42
Akşam
19:48
Yatsı
21:18

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.