İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta aşure dağıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğine katıldı.

Bakan Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram ederek, onlarla sohbet etti.

Etkinliğe eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de katıldı.



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