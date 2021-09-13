YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İçişleri Bakanlığı bu yıl 130 terör saldırısı girişiminin engellendiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı bu yıl 130 terör saldırısı girişiminin engellendiğini bildirdi

13.09.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı bu yıl 130 terör saldırısı girişiminin engellendiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı, 2021'de 130 terör saldırısı girişiminin engellendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 2021'de PKK'nın 126, DEAŞ'ın 3, aşırı sol terör örgütünün bir eylemi güvenlik güçlerinin istihbari çalışması, tedbiri ve dikkati sayesinde engellendi.

Engellenen saldırı girişimlerinin 120'si patlayıcı madde, 2'si bombalı araç/drone/maket uçak, 8'i ise terörist kişi ya da grupların eylemi olarak kayıtlara geçti.

Güvenlik güçleri, söz konusu saldırı girişimleriyle bağlantılı 235,7 kilogram plastik patlayıcı, 443 silah, 450 el bombası, 216 el yapımı patlayıcı/mayın, 3 ton 819 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile 99 bin 542 mühimmat ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor
Nemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardıNemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardı
ODTÜ Vişnelik Tesisleri'ndeki kafe-restoranda çıkan yangın hasara neden olduODTÜ Vişnelik Tesisleri'ndeki kafe-restoranda çıkan yangın hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:21
Öğle
12:50
İkindi
16:22
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazartesi

Aybala Eczanesi
Cankaya
Belit Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
İlknur Eczanesi
Cankaya
Lina Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.