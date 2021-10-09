İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "Okul Çevreleri ve Servis Araçları Uygulaması" yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde yapılan uygulamalarda 135 okul servis aracı ile 28 taksi trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde okul ve öğrenci yurtları çevresi ve umuma açık iş yerlerinde eş zamanlı olarak "Okul Çevreleri ve Servis Araçları Uygulaması" yapıldı.

Uygulama, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla gerçekleştirildi.

12 bin 803 karma ekip, 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 21 bin 896 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 332'si "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 12'si "Yayalara İlk Geçiş Hakkı Vermemek" ihlallerinden toplam 1050 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 135 okul servis aracı trafikten men edildi.

- 203 taksiye cezai işlem düzenlendi, 28'i trafikten men edildi

Uygulamada trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve kısa mesafede yolcu almayan taksilere yönelik denetimlerin artırılması için İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda taksiler denetlendi. 6 bin 999 taksinin denetlendiği uygulamada 203 taksiye cezai işlem yapılırken 28'i de trafikten men edildi.

- Çeşitli suçlardan aranan 859 kişi yakalandı

Uygulamalarda 24 bin 550 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 972 umuma açık yer (kahvehane, kıraathane, kafe, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu denetimlerde 104 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Ayrıca 6'sı FETÖ/PDY'den, 26'sı uyuşturucu suçlarından, 5'i cinsel suçlardan, 48'i yaralama, 36'sı hırsızlık, 22'si dolandırıcılık, 15'i tehdit, 10'u hakaret suçundan aranan, 507'si yoklama kaçağı-bakaya olan, 184'ü ise diğer suçlardan araması bulunan 859 kişi yakalandı, 19 kayıp çocuk bulundu.

