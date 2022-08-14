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İçişleri Bakanlığı: "Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir"

14.08.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı: "Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir"

İçişleri Bakanlığı, Gerçüş Kaymakamı iken ölümlü trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma halinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Sinanoğlu ile ilgili haberler çıktığı ifade edildi.

Server Sinanoğlu'nun Bakanlık tarafından görevden uzaklaştırıldığı, Gercüş Kaymakamlığına başka bir atama yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Kadrosu taşra hukuk müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir." ifadesine yer verildi.

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