İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, bilgilendirme toplantısı düzenledi: (2)

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıs ayında ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda, 7'si çeşitli renk kategorilerinde aranan olmak üzere 85 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afetlerle mücadele konusunda mayıs ayını yoğun ve bereketli geçirdiklerini ifade eden Çataklı, "Tatbikatlar Yılı" kapsamında planlanan 54 bin 302 tematik tatbikattan büyük ölçeklileri geçen ay başarıyla gerçekleştirdiklerini aktardı.

Terörle mücadele için 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olduklarını belirten Çataklı, geçen ay bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere 11 bin 838, tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik ise 1221 operasyon yapıldığını söyledi.

Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında biri beyaz, biri turuncu, biri kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 51 şüpheli gözaltına alındı, bunların 337'si tutuklandı." dedi.

Operasyonlarda, 118 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini kaydeden Çataklı, 57 silah, 33 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 36 el bombası, 2 ton 439 kilogram patlayıcı madde, 7 bin 687 muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Çataklı, mayıs ayında 22 terör eyleminin de güvenlik güçlerince engellendiğini belirtti.

- Uyuşturucuyla mücadele

Gençlerin geleceğini korumak ve terör örgütlerinin ana finans kaynağını kurutmak amacıyla mayıs ayında 19 bin 183 uyuşturucu operasyonu yapıldığını aktaran Çataklı, bu operasyonlarda 24 bin 504 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 1761'inin tutuklandığı bilgisini verdi.

Çataklı, operasyonlarda 1 ton 625 kilogram esrar, 142 kilogram skunk, 756 kilogram eroin, 25 kilogram kokain, 257 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 ton 610 kilogram metamfetamin, 219 bin ecstasy, 274 bin 93 captagon, 317 bin 283 sentetik ecza, 13 bin 216 kök kenevirin ele geçirildiğini kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğini kazanmak için hazırlanan UYUMA aplikasyonunu bugüne kadar 506 bin 562 kişinin cep telefonuna indirdiğini belirten Çataklı, bu uygulama aracılığıyla 43 bin 68 ihbarın yapıldığını açıkladı.

Çataklı, doğrudan uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölüm sayısı 2017'de 941 iken 2020'de bu sayının yüzde 66 azalışla 314'e gerilediğini anımsattı.

- Kaçakçılık ve organize suçlar

Ekonomide gedik açmamak, terörün finans kaynaklarından birini kesmek, çetelerin türemesini önlemek amacıyla da yoğun mesai yaptıklarını dile getiren Çataklı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 1998 operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonlarda 2 bin 890 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 43'ünün tutuklandığını bildiren Çataklı, operasyonlarda, 810 bin 528 paket kaçak sigara, 505 bin 398 litre kaçak akaryakıt ve 110 bin 681 litre kaçak alkollü içeceğin ele geçirildiği bilgisini verdi.

- "Geçen ay 31 kadın hayatını kaybetti"

Çataklı, mayıs ayında günlük ortalama ülke genelinde 160, İstanbul'da 23, Ankara'da 3, İzmir'de 8 evden hırsızlık olayının yaşandığını dile getirdi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamında, geçen ay 31 kadının hayatını kaybettiğini açıklayan Çataklı, bu sorunun ortadan kaldırılması için Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık olarak 24 Mart 2018'de hayata geçirdikleri Kadın Destek (KADES) uygulamasını bugüne kadar 3 milyon 685 bin 251 kişinin cep telefonuna indirdiğini belirten Çataklı, uygulama aracılığıyla bugüne kadar 231 bin 89 gerçek ihbar alındığını söyledi.

Çataklı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele için kurulan Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi tarafından bugüne kadar 1757 vakanın takibinin yapıldığını, halen 600 vakanın takibinin sürdüğünü ve bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayetinin meydana gelmediğini anlattı.

Siber suçlarla mücadeleye değinen Çataklı, mayıs ayında terör suçları kapsamında 12 bin 749 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 5 bin 172 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını ve 121 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Çataklı, düzensiz göçle mücadelede geçen ay 4 bin 680'i denizlerde olmak üzere 18 bin 416 düzensiz göçmen ve 879 organizatörün yakalandığını, yılbaşından bugüne kadar Afganistan'a 56 charter düzenlendiğini ve 10 bin 136 Afganın ülkesine dönüşünün sağlandığını, bu yıl Afganistan'a sınır dışı edilen kişi sayısının 16 bin 538'e ulaştığını duyurdu.

Bu yıl sınır dışı edilen yabancı sayısının bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artarak 32 bin 23 olarak kayıtlara geçtiğine işaret eden Çataklı, ülkesine gönüllü geri dönen Suriyeli sayısının 505 bin 190, bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının da 3 milyon 763 bin 652 olduğunu dile getirdi.

Çataklı, geçen ay meydana gelen 167 ölümlü trafik kazasında 195 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini, 18 bin 61 yaralanmalı trafik kazasında ise 27 bin 41 kişinin yaralandığını, 23 yayanın da olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

- "Terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor"

Çataklı, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın yeni elebaşısının İstanbul'da yakalandığı iddialarına ilişkin soruya Çataklı, "Türkiye olarak hem DEAŞ ile hem PKK ile hem diğer terör örgütleri ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Hem terörü ortadan kaldırmak hem uyuşturucu meselesinde mesafe almak ve tam tabiriyle Türkiye'yi bu anlamda yasak bölge haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaca ulaşana kadar da çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz." yanıtını verdi.

- KADES'in dil seçenekleri arasına Kürtçenin eklenmesi

Ankara İdare Mahkemesinin KADES'teki dil seçenekleri arasında Kürtçenin de olması gerektiğine ilişkin kararı hakkında değerlendirmeleri sorulan Çataklı, 2018'de sadece Türkçe olarak hayata geçirilen uygulamaya 1 Mart 2021'de İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça ve Fransızca dil seçeneklerinin de eklendiğini anımsattı.

Çataklı, mahkeme kararı öncesinde aplikasyonun geliştirilmesi amacıyla Almanca, İspanyolca, Kürtçe, Özbekçe ve Kırgızca dil seçeneklerinin eklenmesi için çalışma başlatıldığını, uygulamaya Kürtçenin eklenmesinin, Diyarbakır Barosunun konuyla ilgili başvurusuyla ilgisinin olmadığını kaydetti.

- Yabancı uyrukluların yer aldığı videolar

Çataklı, sosyal medyada paylaşılan yabancı uyruklu kişilerin yer aldığı görüntülerle ilgili soru üzerine, son dönemde kötü niyetli kişilerin provokasyon içerikli birçok çalışmasının olduğunu ve dezenformasyonla vatandaşların tahrik edilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Vatandaşların bu tür konularda sağ duyulu davranmalarını ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate almalarını istirham ettiklerini söyleyen Çataklı, aksi halde fevri hareketler sonucu istenmeyen üzücü sonuçların ortaya çıktığını ifade etti.

Çataklı, "Ülkemizde bulunan yabancıların kurallara uymaları, Türk toplumunun temel değerlerine ve kanunlara uygun davranmaları için Göç İdaresi Başkanlığımızın uyum ve iletişim çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Gerek sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerekse doğrudan ilgili kişilere yönelik mesaj atmak, kamuoyunu bilgilendirme maksatlı broşürler hazırlamak, bilgilendirme toplantıları düzenlemek dahil olmak üzere yoğun bir çaba var." diye konuştu.

Yabancı uyrukluların Türkiye'de suça karışmasını engellemek için kolluk birimlerinin çalışmasının olduğuna işaret eden Çataklı, "Suç ve suçluyla mücadele kapsamında herhangi bir duraksama göstermeksizin dikkatli bir şekilde gerekli adli süreçlerin işletildiğini ifade ettik. Özellikle yabancılarla ilgili adli süreçlerin bitimi sonrasında sınır dışı işlemlerini de sürdürüyoruz. Bu sayı 20 bini geçti." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

