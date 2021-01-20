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İçişleri Bakanlığınca "Eren-2 Lice Operasyonu" başlatıldı

20.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Operasyona, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 116 operasyonel tim, 2 bin 24 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı, 2 bin 24 personelin katılımıyla "Eren-2 Lice Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki Tendürek'te başlayan Eren operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 116 operasyonel tim, 2 bin 24 personelin katılımıyla "Eren-2 Lice Operasyonu" başlatıldı.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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