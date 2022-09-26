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  4. İçişleri Bakanlığından Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanlığından Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama:

26.09.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir" - "Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek isteyenlere hiçbir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır"

İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlara sarılarak stada sokulduğu değerlendirilen görsellerle ağır provokasyonun hedeflendiği belirtildi.

Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek isteyenlere hiçbir şartta fırsat verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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