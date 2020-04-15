YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İçişleri Bakanlığından karantinadaki yerleşim yerlerine ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanlığından karantinadaki yerleşim yerlerine ilişkin açıklama:

ANKARA HABERLERİ  | 15.04.2020 15:21 | Son Güncelleme

"Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır" - "14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır"

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararının ise kaldırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede topyekun yürütülen mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınıyor ve bu kararlar titizlikle hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, bugün saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki, 3 ilçenin tamamı, 2 ilçenin merkezi, 6 belde, 85 mahalle, 115 köy ve 16 mezra olmak üzere toplam nüfusu 251 bin 726 olan 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor.

Öte yandan, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Karantina Kovid-19 yeni tip koronavirüs Yerleşim Yeri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da çilek üretimi başladı

Aydın’da çilek üretimi başladı

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Bütün ilçe o sesi arıyor

Bütün ilçe o sesi arıyor

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Ankara Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
06:04
Öğle
12:54
İkindi
16:36
Akşam
19:34
Yatsı
20:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Eksel Eczanesi
Yenimahalle
Çamlıdere Eczanesi
Yenimahalle
Fatih Eczanesi
Mamak
Kayalar Eczanesi
Mamak
Yeni Mutlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mamak’ta yeni hafta maske dağıtımı ile başladı

Mamak’ta yeni hafta maske dağıtımı ile başladı

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

Saraç ve YÖK üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Saraç ve YÖK üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.